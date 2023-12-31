Путин предсказал, что России предстоит созидать будущее

Президент Владимир Путин 31 декабря выступил с новогодним обращением к россиянам, в котором отметил, что уходящий 2023 год скоро станет частью истории, а гражданам РФ предстоит идти вперед и созидать будущее. Первыми обращение главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил Новый год (разница во времени с Москвой — +9 часов).

Как заявил российский лидер, в этот период многое зависит от настроя самих людей, от их стремления поддержать друг друга в будни и праздники. А главное, что их объединяло и объединяет, — это судьба Отечества и глубокое понимание значимости того исторического этапа, через который проходит Россия.

«В уходящем году мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой. Работа на общее благо сплотила общество», — отметил глава государства.

По его словам, россияне проявили самые главные черты народа РФ — солидарность, стойкость и милосердие. Путин отдельно поблагодарил бойцов, которые принимают участие в спецоперации в Донбассе, назвав их героями и подчеркнул, что страна гордится ими и восхищается мужеством.

«Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа», — заявил президент.

Путин добавил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие нашей страны. В заключении он отметил, что Новый год — это светлые надежды и искреннее желание порадовать близких и напомнил, что 2024-й объявлен Годом семьи.

Жители восточных регионов РФ с 15:00 мск уже начали встречать Новый год. Первым праздник приходит на самые восточные российские земли — остров Ратманова, или Большой Диомид, в Беринговом проливе. Через час, в 16:00 мск, Новый год наступит в Магаданской и Сахалинской областях.

Последними Новый год встретят жители Калининградской области, они поднимут бокалы, когда в Москве уже будет 01:00 1 января.