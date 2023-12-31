Реклама
Прямой эфир
Мир
Аэропорт Бреста во Франции прекратил работы после удара молнии в диспетчерскую башню
Мир
На Украине сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Киевской области
Мир
Financial Times заявила о неодобрении Байдена большей частью американцев
Мир
Полянский заявил об осознании в ООН «гнилого нутра» киевского режима
Мир
На Украине озвучили полученную от стран Запада за год сумму
Мир
Погибшей при крушении катера на Пхукете россиянкой оказалась пятилетняя девочка
Общество
После удара ВСУ по Белгороду в больницах города остаются 109 человек
Мир
Си Цзиньпин заявил о неизбежности воссоединения Китая и Тайваня
Армия
ВС РФ уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS и одну «Ольху» в зоне СВО
Армия
Шойгу в новогоднем поздравлении заявил о непобедимости армии России
Мир
Появились кадры эвакуации в центры Минздрава РФ пострадавших из Белгорода
Происшествия
Герой России погиб в ДТП в Свердловской области
Армия
Российские силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Ростовской областью
Мир
На Украине сообщили о взрывах в Харьковской области
Общество
Беглов сообщил об отмене новогоднего концерта на Дворцовой площади
Сюжет:

Путин предсказал, что России предстоит созидать будущее

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Владимир Путин 31 декабря выступил с новогодним обращением к россиянам, в котором отметил, что уходящий 2023 год скоро станет частью истории, а гражданам РФ предстоит идти вперед и созидать будущее. Первыми обращение главы государства увидели жители Камчатки и Чукотки, где уже наступил Новый год (разница во времени с Москвой — +9 часов).

Как заявил российский лидер, в этот период многое зависит от настроя самих людей, от их стремления поддержать друг друга в будни и праздники. А главное, что их объединяло и объединяет, — это судьба Отечества и глубокое понимание значимости того исторического этапа, через который проходит Россия.

«В уходящем году мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность, наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой. Работа на общее благо сплотила общество», — отметил глава государства.

По его словам, россияне проявили самые главные черты народа РФ — солидарность, стойкость и милосердие. Путин отдельно поблагодарил бойцов, которые принимают участие в спецоперации в Донбассе, назвав их героями и подчеркнул, что страна гордится ими и восхищается мужеством.

«Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа», — заявил президент.

Путин добавил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие нашей страны. В заключении он отметил, что Новый год — это светлые надежды и искреннее желание порадовать близких и напомнил, что 2024-й объявлен Годом семьи.

Говорят звезды: прогноз на 2024 год для России и мира

Жители восточных регионов РФ с 15:00 мск уже начали встречать Новый год. Первым праздник приходит на самые восточные российские земли — остров Ратманова, или Большой Диомид, в Беринговом проливе. Через час, в 16:00 мск, Новый год наступит в Магаданской и Сахалинской областях.

Последними Новый год встретят жители Калининградской области, они поднимут бокалы, когда в Москве уже будет 01:00 1 января.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023