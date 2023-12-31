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151 человек погибл в результате землетрясения в Китае

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В Китае увеличилось число жертв землетрясения. По данным агентства Синьхуа, погиб уже 151 человек, передает телеканал «Известия». Еще более 230 граждан получили травмы различной степени тяжести. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло 18 декабря. Эпицентр находился в 102 км от города Ланьчжоу. В регионе повреждены дома и инфраструктура.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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