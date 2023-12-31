Российские силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА над Ростовской областью

Российская система ПВО уничтожила три украинских беспилотника самолетного типа над Ростовской областью. Об этом заявили в Минобороны РФ в воскресенье, 31 декабря.

Попытка атаки пресечена около 17:40 мск.

«Дежурными средствами ПВО три украинских БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области», — указали в военном ведомстве.

В ночь на 31 декабря в ответ на террористический акт Украины в Белгороде ВС РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харькове, использовавшиеся киевским режимом.

В Минобороны сообщили, что высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта в Белгороде. Отмечалось также, что в бывшей гостинице находилось до 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории России.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне украинских обстрелов.