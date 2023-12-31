Президент России Владимир Путин в 2024 году закрепит достигнутые успехи, так как имеет все возможности для того, чтобы удержать позиции российских войск на Украине, а после — разрушить коалицию НАТО. Об этом 28 декабря пишет французская газета Le Figaro.

«Имея все возможности для того, чтобы удержать позиции на Украине и, возможно, снова повести свою армию в наступление, Путин уже предвкушает бонус, ожидающий его в 2024 году: президентские выборы в США», — отмечено в публикации.

Предвыборная гонка, которая началась в Соединенных Штатах, показала, что поддержка киевского режима там пошатнулась, в связи с чем российский лидер может получить большой подарок — возвращение в Белый дом экс-лидера страны Дональда Трампа, пишет газета.

«Такой поборник национальных интересов, как Трамп, в лучшем случае мог бы предложить российскому президенту на блюдечке развал НАТО», — подытожил автор материала.

В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее в этот день отметил, что для России не имеет большого значения, кто именно победит на выборах президента США, поскольку это не сможет сильно улучшить взаимоотношения с Москвой. Он также констатировал, что США опасаются «рушить до основания» все отношения с Россией, однако и уважать интересы Москвы Вашингтон тоже пока не готов.

До этого, 26 декабря, отставной британский генерал, ветеран войн в Ираке и Афганистане Ричард Бэрронс заявил, что Россия идет к победе в конфликте на Украине, причем инициатива безоговорочно переходит к Москве. Он отметил, что 2023 год не обошелся без трудностей для президента России Владимира Путина, однако российский лидер выглядит сейчас более спокойным и уверенным в себе, чем когда-либо с февраля 2022 года.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в тот же день сообщил, что Россия выполнила главную задачу спецоперации на 2023 год, сорвав украинское контрнаступление.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.