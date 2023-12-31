Карта спецоперации на Украине 31 декабря
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 31 декабря можно в материале «Известий».
Как сообщили в Минобороны, на купянском направлении подразделения Западной группировки войск грамотными действиями при поддержке ударов армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 30-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
Потери противника составили до 120-ти военнослужащих, танк Leopard-2, две боевые машины пехоты, а также два автомобиля.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке артиллерии и авиации отразили атаку подразделения 63-й механизированной бригады ВСУ.
Нанесено поражение скоплениям живой силы противника в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР.
На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией отразили атаку штурмовой группы 127-й бригады теробороны.
Кроме того, уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одна «Ольха», в районах населенных пунктов Селидово ДНР и Глубокое Харьковской области, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Санжейка Одесской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 564 самолета, 263 вертолета, 10 272 беспилотных летательных аппарата, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 412 танков и других боевых бронированных машин, 1194 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7578 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 905 единиц специальной военной автомобильной техники.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».