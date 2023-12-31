СМИ сообщили о хакерской атаке на сайт белорусского госагентства БелТА
Сайт белорусского государственного информационного агентства «БелТА» подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает ТАСС в воскресенье, 31 декабря.
Отмечается, что примерно в 13:50 на сайте «БелТА» были размещены антиправительственные сообщения. Уточняется, что хакеры в своих посланиях заявили о поражении домен-контроллеров сайта, выкачивании 90 Гб данных, включая внутренние документы, бухгалтерию и личные данные сотрудников.
В настоящее время агентство не комментировало произошедшее.
По состоянию на 16:12 сайт «БелТА» недоступен. При этом соцсети агентства, такие как Telegram, продолжают свою работу.
Ранее, 29 декабря, сайт кандидата в президенты РФ Владимира Путина подвергся многочисленным DDoS-атакам. По словам пресс-секретаря избирательного штаба главы государства Александры Суворовой, с момента начала работы (около 13:00 мск) ресурс атаковали из-за рубежа. Были приняты соответствующие меры, ресурс заработал в штатном режиме.