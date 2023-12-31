Власти острова Бали в 2023 году депортировали 59 россиян
Власти острова Бали в Индонезии в 2023 году депортировали 164 иностранца, в том числе 59 российских граждан. Об этом заявил глава иммиграционного управления острова Денпасара Сухендра в воскресенье, 31 декабря.
«Из 164 иностранных граждан, которые были депортированы, 85 были виновны в несоблюдении законов и правил, а 79 иностранцев — в превышении срока пребывания по визе», — сообщил Сухендра, слова которого приводит портал Bali Post.
При этом, отметил он, наибольшее число иностранцев, попавших под депортацию, прибыло из России, а именно 59 человек. Кроме того, были депортированы 15 граждан Австралии, а также 14 граждан США.
Кроме того, как отмечается, иммиграционная служба острова задержала за текущий год 119 иностранцев по различным обвинениям, в том числе за предположительную подделку видов на жительство и других документов.
В этот же день сервис бронирования МТС Travel опубликовал данные, говорящие о том, что турпоток из России в Индонезию значительно вырос за год. Уточняется, что количество поездок россиян туда увеличилось практически в четыре раза.
До того, 25 декабря, статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что Россия планирует открыть в Денпасаре (Индонезия) генеральное консульство.
Власти Бали с нового года планируют ввести туристический налог. Его планируют взимать до или во время прибытия на Бали, средства будут направляться на сохранение коралловых рифов. Также деньги туристов пойдут на другие экопроекты острова.