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Один человек погиб при обстреле ВСУ поселка в Белгородской области

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Пожилой человек погиб в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, также пострадала женщина. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«К большому горю, погиб дедушка. В момент обстрела он находился в продуктовом магазине, травмы, полученные им от осколков снаряда, были несовместимы с жизнью. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, продавец магазина получила осколочное ранение головы. Женщину госпитализировали в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей оказывается вся необходимая помощь, уточнил губернатор.

По данным Гладкова, осколки украинского снаряда повредили здание магазина и линию электропередачи. В ближайшее время оперативные службы приступят к устранению последствий обстрела.

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Накануне, 30 декабря, ВСУ ударили по центру Белгорода. В Минобороны РФ указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела погибли 24 человека, пострадали свыше 100 жителей.

По данному факту Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».

В ответ на террористический акт Украины Вооруженные силы РФ поразили центры принятия решений и военные объекты в Харькове. Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» были уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие непосредственное участие в планировании и исполнении теракта, указывали в Минобороны.

Постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными и что Россия ответит на угрозы со стороны ВСУ. Также он назвал Запад соучастником этого и других совершаемых киевским режимом преступлений. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланирован и тщательно подготовлен.

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