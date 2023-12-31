В Чехии заявили о соответствующей нормам международного права поддержке Украины
Поддержка Украины полностью соответствует нормам международного права. Так прокомментировало украинскую атаку на Белгород постоянное представительство Чехии при ООН в соцсети X (бывший Twitter) 31 декабря.
Как указано в сообщении Украина всего лишь оборонялась против российской агрессии, а это не противоречит нормам международного права.
В сообщении также отмечается, что единственным путем решить конфликт, согласно уставу ООН, будет вывод российских войск с территории Украины. Ответственность за пострадавших Чехия также возложила на Россию.
Ранее, 30 декабря, Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по Белгороду. Заместитель постоянного представителя РФ в Совбезе ООН Дмитрий Полянский добавил, что российская сторона потребовала также присутствия на нем постпреда Чехии. Позже стало известно, что постпред Чехии не примет участие в заседании. Он заявил, что согласится поучаствовать там только в том случае, если Россия захочет обсудить вывод своих войск с Украины.
ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.
При обстреле пострадал 131 человек, 24 из них погибли.
После этого, 31 декабря ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители ГУР и ВСУ, принимавшие участие в планировании и исполнении теракта. Там же находились до 200 иностранных наемников. Также уничтожены базы горючего, пункты временной дислокации и военное оружие, с помощью которого украинская армия планировала наносить удары по Донецку в новогодние праздники.