В Казахстане мужчина поджег новогоднюю елку в парке
В Казахстане в городе Тараза мужчина поджег новогоднюю елку в парке, его задержали. Об этом 31 декабря сообщили в МВД республики.
«Полицейские задержали 56-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания, водворен в ИВС», — сказано в Telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел в 8:30 (5:30 мск). Отмечается, что главная елка установлена на территории комплекса «Коне Тараз».
В МВД по республике указали, что было начато досудебное расследование по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 202 УК РК).
Издание Orda.kz со ссылкой на источники добавило, что мужчина поджег елку целенаправленно, так как, по его мнению, Новый год в Казахстане не должны отмечать.
В прошлом году перед праздником произошел похожий случай в Москве на Красной площади. Тогда неизвестный подошел к новогодней елке с канистрой и бензином, облил и попытался поджечь дерево. Осуществить задуманное ему не удалось, так как его сразу заметили и задержали правоохранители.