Реклама
Прямой эфир
Политика
Косачев назвал удар ВСУ по Белгороду агонией киевского режима на фоне его провалов
Мир
На Украине сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Киевской области
Общество
Курский губернатор призвал жителей встречать Новый год дома
Мир
Шольц в новогоднем обращении упомянул Украину и газ
Общество
Администратор ресторана в Белгороде рассказала о помощи людям во время атаки ВСУ
Мир
Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал закрыть ФБР
Общество
После удара ВСУ по Белгороду в больницах города остаются 109 человек
Общество
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Мир
MWM сообщил о боязни ВСУ российской крылатой ракеты X-22
Мир
Си Цзиньпин и Путин обменялись поздравлениями на Новый год
Общество
Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24 человек
Общество
В Белгороде жителей призвали спуститься в укрытие на фоне ракетной опасности
Общество
Постпредство России осудило ОБСЕ за молчание об ударе ВСУ по Белгороду
Армия
ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове
Армия
«Известия» показали кадры взятия ВС РФ опорного пункта ВСУ под Артемовском

В Казахстане мужчина поджег новогоднюю елку в парке

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Казахстане в городе Тараза мужчина поджег новогоднюю елку в парке, его задержали. Об этом 31 декабря сообщили в МВД республики.

«Полицейские задержали 56-летнего мужчину. Подозреваемый дал признательные показания, водворен в ИВС», — сказано в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в 8:30 (5:30 мск). Отмечается, что главная елка установлена на территории комплекса «Коне Тараз».

В МВД по республике указали, что было начато досудебное расследование по факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества (ст. 202 УК РК).

Издание Orda.kz со ссылкой на источники добавило, что мужчина поджег елку целенаправленно, так как, по его мнению, Новый год в Казахстане не должны отмечать.

В прошлом году перед праздником произошел похожий случай в Москве на Красной площади. Тогда неизвестный подошел к новогодней елке с канистрой и бензином, облил и попытался поджечь дерево. Осуществить задуманное ему не удалось, так как его сразу заметили и задержали правоохранители.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023