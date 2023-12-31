Жители восточных регионов России начали встречать Новый год
Восточные регионы России начали встречать Новый год. Первым праздник приходит на самые восточные российские земли — остров Ратманова или Большой Диомид в Беринговом проливе.
Находящиеся там пограничники и работники метеостанции первыми из россиян отмечают Новый год. Это происходит в 15:00 мск. Также в это время Новый год встречают жители Чукотки и Камчатки.
Через час, в 16:00 по Москве, праздновать будут в Магаданской и Сахалинской областях.
«Известия» показали, как готовятся к празднику жители Южно-Сахалинска. Город украсили яркие декорации, елка и зимний городок. В столице области не стали организовывать массовые мероприятия и праздничные салюты, однако улицы украсили иллюминацией и арт-объектами.
В новогоднюю ночь общественный транспорт в Южно-Сахалинске будет работать допоздна, чтобы горожане имели возможность побывать на основных площадках.
Последними Новый год встретят жители Калининградской области, они поднимут бокалы, когда в Москве уже будет час ночи 1 января.