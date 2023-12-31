МО: ВС РФ ударили по центру принятия решений и военным объектам ВСУ в Харькове
Российские войска ответили на украинский теракт в Белгороде ударом по центрам принятия решений и военным объектам в Харькове, в результате которого были уничтожены представители командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), планировавшие и принимавшие решения об атаке. Об этом 31 декабря сообщили в Минобороны России.
«Высокоточным ракетным ударом по бывшему гостиничному комплексу «Харьков Палас» уничтожены представители Главного управления разведки (ГУР) и ВСУ. <…> Там же находились до 200 иностранных наемников, которых планировалось привлечь к проведению террористических рейдов на приграничной с Украиной территории РФ», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, высокоточные ракеты нанесли по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) по Харьковской области и пункту временной дислокации членов националистической организации «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в РФ). Были ликвидированы представители руководства СБУ, иностранные наемники и боевики подразделения «Кракен» (террористическая организация, запрещена в РФ), осуществлявшие подготовку диверсий на территории России, добавили в ведомстве.
Как сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в Белгороде после обстрела ВСУ остаются в больницах 109 человек, 22 из них остаются в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим была оперативно оказана необходимая медпомощь, для этого задействовали несколько больниц.
ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 24 человека, свыше 100 человек пострадали. Среди жертв есть дети.
По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества».
В ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.
Как отметил 31 декабря вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев, удары ВСУ по мирным жителям в Белгороде свидетельствуют о бессилии и агонии киевского режима. Косачев также заявил о соучастии Запада в обстреле Белгорода.