В Белгороде при обстреле ВСУ погиб офицер Следственного комитета

В Белгороде при исполнении служебного долга погиб офицер Следственного комитета Российской Федерации Михаил Конопицин. Информация об этом появилась в официальном Telegram-канале СК 31 декабря.

«30 декабря 2023 года в результате ракетного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в г. Белгороде погиб следователь военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мулинскому гарнизону старший лейтенант юстиции Михаил Юрьевич Конопицин», — заявили в Следственном комитете.

Отмечается, что Конопицин был прикомандирован к военному следственному отделу СК РФ по Белгородскому гарнизону для расследования военных преступлений, совершенных киевским режимом в отношении мирных граждан и российских военнослужащих 19 ноября этого года.

«Михаил Юрьевич только в мае этого года пришел в структуру военных следственных органов СК РФ, ранее он проходил службу в Вооруженных Силах России в должности командира взвода противотанковых управляемых ракет. 6 января 2024 года ему должно было исполниться 28 лет», — рассказали в СК.

По факту гибели Конопицина возбуждено уголовное дело. Следствие установит все обстоятельства произошедшего.

Глава СК России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего. Он поручил оказать всестороннюю поддержку его семье.

«Память о нашем товарище, истинном патриоте, преданном долгу и присяге, навсегда останется в наших сердцах», — сообщили в СК.

31 декабря жители Белгорода начали нести цветы и свечи в центр города в память о жертвах обстрела ВСУ. Мемориал образовался на месте, где люди прятались от обстрела Вооруженных сил Украины, недалеко от Вечного огня и памятника павшим советским воинам на Свято-Троицком бульваре, 1. Помимо цветов некоторые жители приносят туда игрушки, поскольку среди погибших есть и дети. В это же время жители Москвы приносят цветы к столичному представительству Белгородской области.

В этот же день стало известно, что число погибших в результате террористической атаки ВСУ на Белгород по состоянию на 8:30 увеличилось до 24 человек. Об этом сообщил губернатор Гладков. Судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание. По уточненным данным, пострадали 108 человек. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества». В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.