Российские военные поразили в Хмельницкой области филиал национального центра управления космическими средствами, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для ведения разведки. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщило Минобороны РФ.

Удары были нанесены высокоточными средствами в районе населенного пункта Залесцы, указано в заявлении ведомства.

Также ВС РФ уничтожили в Харькове и Запорожье базы горючего, с которых получали топливо украинские войска на харьковском и ореховском направлениях.

Кроме того, Российская армия нанесла ракетные удары по пунктам временной дислокации бригад ВСУ и иностранных наемников общей численностью до 600 человек, а также местам стоянки их техники в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Помимо этого, ВС РФ уничтожили в ДНР две пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые украинские боевики планировали использовать для ударов по Донецку в период новогодних праздников. Отмечается, что противник понес значительные потери.

В Минобороны повторно напомнили, что в отличие от противника российские войска наносят удары исключительно по военным объектам и прямо связанной с ними инфраструктуре.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что военнослужащие группировки за сутки сорвали семь попыток ВСУ провести ротацию на южнодонецком направлении. Потери противника составили до 115 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

До этого в Минобороны РФ рассказали, что экипаж танка под командованием рядового Александра Потехина в ходе обороны одного из населенных пунктов уничтожил немецкий танк Leopard, а также большое количество живой силы противника, тем самым вытеснив ВСУ с занимаемых позиций.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.