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«Известия» показали кадры взятия ВС РФ опорного пункта ВСУ под Артемовском
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«Известия» показали кадры взятия ВС РФ опорного пункта ВСУ под Артемовском

ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ северо-западнее Артемовска
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военнослужащие штурмовой роты Ивановского соединения взяли опорный пункт ВСУ северо-западнее Артемовска (укр. название — Бахмут) Донецкой Народной Республики и уничтожили противника. Кадры работы российских бойцов оказались в распоряжении «Известий» 31 декабря.

На кадрах видно, как российские военные окружают украинские окопы и начинают методичную зачистку. Боевики ВСУ пытаются отразить атаку, но их накрывает ответный огонь. В итоге солдаты ВС РФ берут под контроль этот опорный пункт, ликвидировав основные силы противника и выбив остатки за пределы укреплений.

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Ранее, 27 декабря, «Известия» показали работу российских бойцов на артемовском направлении. Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал, что у противника своя стратегия: он старается малыми группами заходить сюда, выявлять огневые точки, принимая огонь на себя. Наши бойцы отрабатывают и тут же покидают локацию.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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