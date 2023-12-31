Реклама
Прямой эфир
Политика
Косачев назвал удар ВСУ по Белгороду агонией киевского режима на фоне его провалов
Мир
На Украине сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Киевской области
Мир
Более 1 тыс. машин скопилось на трассе в Казахстане из-за метели
Мир
Шольц в новогоднем обращении упомянул Украину и газ
Мир
Кандидат в президенты США Рамасвами пообещал закрыть ФБР
Общество
На вулкане Ключевском произошел третий за сутки выброс пепла
Общество
В Севастополе объявлена воздушная тревога
Мир
MWM сообщил о боязни ВСУ российской крылатой ракеты X-22
Мир
Лавров сообщил об опасениях США рушить отношения с Россией
Общество
Число погибших в результате обстрела Белгорода увеличилось до 24 человек
Мир
Reuters сообщило о планах КНДР запустить еще три разведывательных спутника
Общество
В Белгороде жителей призвали спуститься в укрытие на фоне ракетной опасности
Спорт
В США боксерам-трансгендерам разрешат участвовать в женских соревнованиях
Армия
ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове
Армия
«Известия» показали кадры взятия ВС РФ опорного пункта ВСУ под Артемовском

Косачев назвал удар ВСУ по Белгороду агонией киевского режима на фоне его провалов

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в Белгороде свидетельствуют о бессилии и агонии киевского режима. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале 31 декабря.

Он обратил внимание на то, что ударом по Белгороду «Киев рассчитывал продемонстрировать себе и миру «стойкость боевого духа и несгибаемую волю к победе», но на самом деле это преступление свидетельствует о прямо противоположном.

«Это не сила, а бессилие. Налицо агония режима, когда в паническом приступе страха остается только палить «в белый свет» без разбора и без жалости, с использованием запрещенных боеприпасов и нарушением базовых правил ведения войны», — указал Косачев.

Целью при этом является отвлечение внимания от катастрофы провалившейся военной кампании и проваливающейся «революции достоинства».

Косачев также заявил о соучастии Запада в обстреле Белгорода.

«Молчание западных спонсоров Киева только подтверждает их причастность к преступлению.<...> Нынешний Киев — это преступный режим. Его нынешние союзники — спонсоры украинского ультранационалистического терроризма. История этого не забудет», — указано в сообщении сенатора.

Бессильная сторона: Украина перешла к терактам против мирных граждан
Кто помогает ВФУ атаковать гражданские объекты и почему эту тактику никогда не использует армия РФ

31 декабря жители Белгорода начали нести цветы и свечи в центр города в память о жертвах обстрела ВСУ. Мемориал образовался на месте, где люди прятались от обстрела Вооруженных сил Украины, недалеко от Вечного огня и памятника павшим советским воинам на Свято-Троицком бульваре, 1. Помимо цветов некоторые жители приносят туда игрушки, поскольку среди погибших есть и дети. В это же время жители Москвы приносят цветы к столичному представительству Белгородской области.

В этот же день стало известно, что число погибших в результате террористической атаки ВСУ на Белгород по состоянию на 8:30 увеличилось до 24 человек. Об этом сообщил губернатор Гладков. Судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. По уточненным данным, пострадали 108 человек. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества». В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023