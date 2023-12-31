Косачев назвал удар ВСУ по Белгороду агонией киевского режима на фоне его провалов

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям в Белгороде свидетельствуют о бессилии и агонии киевского режима. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в своем Telegram-канале 31 декабря.

Он обратил внимание на то, что ударом по Белгороду «Киев рассчитывал продемонстрировать себе и миру «стойкость боевого духа и несгибаемую волю к победе», но на самом деле это преступление свидетельствует о прямо противоположном.

«Это не сила, а бессилие. Налицо агония режима, когда в паническом приступе страха остается только палить «в белый свет» без разбора и без жалости, с использованием запрещенных боеприпасов и нарушением базовых правил ведения войны», — указал Косачев.

Целью при этом является отвлечение внимания от катастрофы провалившейся военной кампании и проваливающейся «революции достоинства».

Косачев также заявил о соучастии Запада в обстреле Белгорода.

«Молчание западных спонсоров Киева только подтверждает их причастность к преступлению.<...> Нынешний Киев — это преступный режим. Его нынешние союзники — спонсоры украинского ультранационалистического терроризма. История этого не забудет», — указано в сообщении сенатора.

31 декабря жители Белгорода начали нести цветы и свечи в центр города в память о жертвах обстрела ВСУ. Мемориал образовался на месте, где люди прятались от обстрела Вооруженных сил Украины, недалеко от Вечного огня и памятника павшим советским воинам на Свято-Троицком бульваре, 1. Помимо цветов некоторые жители приносят туда игрушки, поскольку среди погибших есть и дети. В это же время жители Москвы приносят цветы к столичному представительству Белгородской области.

В этот же день стало известно, что число погибших в результате террористической атаки ВСУ на Белгород по состоянию на 8:30 увеличилось до 24 человек. Об этом сообщил губернатор Гладков. Судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице не приходя в сознание. По уточненным данным, пострадали 108 человек. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По факту обстрела Следственным комитетом РФ было возбуждено дело по статьям УК РФ «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение/повреждение имущества». В тот же день в ООН назвали нарушением международного гуманитарного права удар ВСУ по Белгороду. Там заявили, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены.