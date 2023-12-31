Обстрел Вооруженными силами Украины центра мирного Белгорода — чудовищный теракт, который демонстрирует не только нравственный облик киевского режима, но и состояние его боеспособности. Будучи не в силах сдержать Российскую армию на фронте, ВСУ отыгрываются на мирных жителях. Возражения в духе «вы сами так делаете» не выдерживают критики: во время российских ударов теоретически могут гибнуть гражданские, поскольку украинские власти размещают военные объекты рядом с жилыми массивами и в общественных местах, но это трагическая случайность, неизбежная во время боевых действий, Украина же целенаправленно нанесла удар по российским детям с родителями.

Очевидно, что в Киеве приняли решение эскалировать ситуацию и раскручивать спираль насилия. За недавним ударом ВСУ по кораблю «Новочеркасск» в Крыму последовало масштабное поражение Вооруженными силами России целей на территории Украины. Нет сомнений, что теракт в Белгороде также повлечет за собой ответные действия российской стороны.

Своими провокациями Киев подводит развитие конфликта к крайне опасной черте — применению Москвой ядерного и другого оружия массового поражения. Как представляется, задача нашего руководства на данном этапе — не поддаваться на провокации киевских безумцев и привести их в чувство, не переступая ядерную черту.

Расчет украинской стороны понятен — эскалация конфликта должна помочь президенту Владимиру Зеленскому склонить Запад к продолжению финансирования и вооружения Киева. Этот прием уже использовался киевскими властями — провокация в Буче была нужна им только для того, чтобы подтолкнуть западные страны к активной помощи.

Пока неясно, действовал ли Зеленский в одиночку или согласовывал убийство российских граждан в Белгороде со своими союзниками. Однако власти Чехии уже, по сути, признали свое соучастие в злодеянии. Чешский представитель при ООН не принял участия в заседании Совбеза в связи с обстрелом ВСУ Белгорода. «Мы отказываемся, чтобы нас куда-либо вызывала Россия. Когда Россия захочет обсудить вывод своих войск [с Украины] в Совете Безопасности, мы будем рады прийти», — нахально заявил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

Это напоминает неявку подозреваемого по повестке, что только укрепляет во мнении о его соучастии в преступлении. Для удара по Белгороду украинские силы использовали ракеты «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении и реактивные снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства.

Ранее поступала информация, что, предоставляя оружие Украине, западные страны ставят в качестве условия его неприменение на территории России. Теперь этот запрет снят и все российские граждане вне зависимости от пола и возраста признаны Западом законной целью для украинских террористов?

Здесь вспоминаются слова президента Чехии Петра Павела о необходимости взять под контроль всех россиян, находящихся за границей. «За всеми гражданами РФ, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну», — сказал президент Павел летом этого года. Нынешнее поведение чешских властей говорит о том, что русофобская истерия довела Пражский Град до мысли о коллективной ответственности всех россиян за мнимую агрессию против Украины.

Отсутствие внятной реакции на преступление в Белгороде со стороны «старших товарищей» Чехии — США и Великобритании — делает и их соучастниками трагедии. Об этом прямо заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя: «Молчание в ответ на разнузданное варварство укронацистов и их кукловодов, подельников из цивилизованных демократий будет сродни пособничеству их кровавым деяниям».

Обстрел Белгорода грустно рифмуется с бомбардировками его югославского тезки — Белграда в 1999 году. Тогда от кассетных бомб, сброшенных войсками НАТО, погибло около 2 тыс. мирных сербов, включая 400 детей. Разница тут лишь в масштабах трагедий и в том, что в Югославии Североатлантический альянс действовал открыто, а на Украине использует прокси в лице захватившей Киев бандеровской власти.

Напомню, что в 1999 году парламент Союзной Республики Югославия, атакованной войсками НАТО, проголосовал за присоединение республики к союзу России и Белоруссии. Российский парламент тогда поддержал своих сербских коллег и порекомендовал президенту Борису Ельцину незамедлительно начать подготовку к принятию балканских братьев в семью славянских народов. Однако Ельцин этот процесс заблокировал.

Президент Владимир Путин в гибридном противостоянии с НАТО на территории Украины ведет себя принципиально иначе, нежели его предшественник. Россия взяла под защиту народ Донбасса, много лет подвергавшийся издевательствам со стороны киевских властей и их натовских кураторов. За это Запад пытается мстить нашей стране, в том числе закрывая глаза или прямо поощряя и координируя откровенные военные преступления сегодняшних бандеровцев.

События в Белгороде показали, что решение о начале спецоперации по демилитаризации преступного киевского режима и сдерживанию агрессивного блока НАТО было абсолютно верным. Только уничтожение натовского прокси у нашей границы позволит спокойно жить русским людям в Донбассе, Белгороде и других регионах России.

Автор — эксперт по Восточной Европе

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