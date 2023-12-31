Более 1 тыс. машин скопилось на трассе в Казахстане из-за метели
Более 1 тыс. автомобилей скопилось из-за снегопада на трассе Алма-Ата – Екатеринбург в Карагандинской области Казахстана. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщило министерство внутренних дел страны.
«Людей спасают полицейские в сильный буран на дорогах Карагандинской области. Из-за непогоды на дорогах области на 7:00 утра 31 декабря стоят 1359 транспортных средств, 3459 человек, из них 129 детей. Только на трассе Алма-Ата – Екатеринбург скопилось 1150 авто, в них более 3 тыс. человек, из них более ста детей», — говорится в Telegram-канале ведомства.
За двое суток полицейские помогли добраться до ближайших населенных пунктов 17 тыс. транспортных средств, уточнили в пресс-службе МВД. Для них организовано размещение в теплых помещениях и горячее питание.
Уточняется, что в данный момент полиция продолжает вести работу по спасению людей из снежных заторов. Жителям и гостям области рекомендовали воздержаться от дальних поездок и не покидать пределы населенных пунктов.
Ранее, 29 декабря, больше 40 рейсов междугородных автобусов отменили в Челябинской области из-за снегопада. Кроме того, из-за непогоды вводились ограничения для грузовиков и пассажирского транспорта на трассе М-5 «Урал».
28 декабря в Дагестане более 100 тыс. человек остались без электричества в результате сильного ветра порывами до 25 м/с.