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Более 1 тыс. машин скопилось на трассе в Казахстане из-за метели

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Более 1 тыс. автомобилей скопилось из-за снегопада на трассе Алма-Ата – Екатеринбург в Карагандинской области Казахстана. Об этом в воскресенье, 31 декабря, сообщило министерство внутренних дел страны.

«Людей спасают полицейские в сильный буран на дорогах Карагандинской области. Из-за непогоды на дорогах области на 7:00 утра 31 декабря стоят 1359 транспортных средств, 3459 человек, из них 129 детей. Только на трассе Алма-Ата – Екатеринбург скопилось 1150 авто, в них более 3 тыс. человек, из них более ста детей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

За двое суток полицейские помогли добраться до ближайших населенных пунктов 17 тыс. транспортных средств, уточнили в пресс-службе МВД. Для них организовано размещение в теплых помещениях и горячее питание.

Уточняется, что в данный момент полиция продолжает вести работу по спасению людей из снежных заторов. Жителям и гостям области рекомендовали воздержаться от дальних поездок и не покидать пределы населенных пунктов.

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