На Украине сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры в Киевской области
Пожар возник на объекте критической инфраструктуры в Киевской области после ночных взрывов. Об этом сообщил в воскресенье, 31 декабря, начальник областной военной администрации Руслан Кравченко.
По его информации, сейчас возгорание уже ликвидировали.
Взрывы звучали в городе Белая Церковь Киевской области, а также в самом Киеве минувшей ночью. Власти не сообщали никаких подробностей.
Минобороны России эти данные не комментировало.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.