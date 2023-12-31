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Лидер КНДР заявил о невозможности переговоров об объединении с Южной Кореей
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Лавров рассказал более чем о 200 вынесенных приговорах представителям ВФУ
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Сунак в новогоднем послании не стал упоминать об Украине
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Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима
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Контейнеровоз Maersk подвергся нападению хуситов в Красном море
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Медик британской армии заявила о рекорде по пересечению Антарктиды на лыжах
Культура
Рок-группа «Ария» провела в Москве предновогодний концерт
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Reuters сообщило о планах КНДР запустить еще три разведывательных спутника
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Минобороны заявило о подготовке к дежурству в праздники около 20 тыс. военных ПВО-ПРО
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В США боксерам-трансгендерам разрешат участвовать в женских соревнованиях
Спорт
Конор Макгрегор пообещал анонсировать первый с 2021 года бой в новогоднюю ночь
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Зеленский заявил о получении плана ВСУ на 2024 год

Сильный буран на дорогах Карагандинской области

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