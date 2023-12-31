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Сюжет:

Лавров пообещал возмездие каждому из преступников киевского режима

Лавров: каждого из преступников киевского режима ждет возмездие
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Фото: REUTERS/Alexander Nemenov/Pool via REUTERS
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В России уже приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные преступления более 200 представителей вооруженных формирований Украины. Об этом заявил 31 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Такая же судьба ждет и всех остальных преступников. Каждого из них настигнет справедливое возмездие», — указал он в интервью «РИА Новости».

Лавров уточнил, что Следственный комитет (СК) России в этом направлении расследует дела по целому ряду статей Уголовного кодекса.

Так, возбуждено более 4 тыс. уголовных дел в отношении порядка 900 лиц. Это не только представители радикальных националистических объединений, украинских силовых структур и наемники, но и военное и политическое руководство Украины. Некоторые из них объявлены в международный розыск, добавил глава МИД РФ.

Атака на Белгород: ВСУ обстреляли гражданские объекты в центре города
Погибло более 10 человек, еще более 100 пострадали, в том числе дети

Ранее в этот день постпред РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании СБ ООН заявил, что организаторы и исполнители теракта против Белгорода не останутся безнаказанными, Россия ответит на угрозы со стороны ВСУ. Также он назвал Запад соучастником совершаемых киевским режимом преступлений, в том числе обстрела мирных жителей Белгорода. По его словам, удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным.

Украинские боевики ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что удары осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении. По последним данным, в результате обстрела Белгорода погибли 22 человека, 109 пострадали. Среди жертв есть дети.

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