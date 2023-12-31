Зеленский заявил о получении плана ВСУ на 2024 год
Президент Украины Владимир Зеленский получил от руководства вооруженных сил страны план на 2024 год. Об этом 31 декабря он написал в своем Telegram-канале.
Зеленский уточнил, что на заседании ставки верховного главнокомандующего заслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, глав генерального штаба и разведки страны.
Подробностей украинский лидер не привел.
Накануне Зеленский вопреки фактическим данным заявил, что в 2023 году ВСУ не потеряли ни одной ранее занятой территории. При этом несколькими днями ранее Валерий Залужный признал потерю украинскими войсками Марьинки, которая была освобождена российскими военными. О том, что подобные заявления Зеленского являются ложью, говорят многочисленные сводки Минобороны РФ с видео- и фотоматериалами, а также свидетельствами местных жителей.
Ранее в тот же день советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу «Прямой» заявил, что российские удары предназначены для поражения стратегических целей на территории Украины, поэтому Киев не может спрогнозировать, когда будет следующая атака. Игнат утверждает, что стратегические удары Москвы не привязаны к каким-то специальным датам или событиям.
Бывший глава украинского МВД Юрий Луценко также отметил, что в настоящее время положение ВСУ на фронте критическое, поскольку данный период стал самым тяжелым для них за два года.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.