Реклама
Прямой эфир
Общество
В нескольких городах РФ отменили новогодние мероприятия из-за атаки на Белгород
Спорт
Роналду стал лучшим бомбардиром и самым популярным спортсменом 2023 года
Мир
Лидер КНДР заявил о невозможности переговоров об объединении с Южной Кореей
Общество
Лавров рассказал о более чем 200 вынесенных приговорах представителям ВФУ
Мир
Сунак в новогоднем послании не стал упоминать об Украине
Мир
Сенатор США раскритиковал передачу боеприпасов Израилю в обход конгресса
Мир
Контейнеровоз Maersk подвергся нападению хуситов в Красном море
Мир
Медик британской армии заявила о рекорде по пересечению Антарктиды на лыжах
Культура
Рок-группа «Ария» провела в Москве предновогодний концерт
Мир
Вучич заявил о сохранении дружбы Сербии с РФ и Китаем
Мир
Reuters сообщило о планах КНДР запустить еще три разведывательных спутника
Армия
Минобороны заявило о подготовке к дежурству в праздники около 20 тыс. военных ПВО-ПРО
Мир
Венесуэла заявила о продолжении развертывания армии из-за судна Британии у Гайаны
Спорт
Конор Макгрегор пообещал анонсировать первый с 2021 года бой в новогоднюю ночь
Мир
Полянский назвал трусостью нежелание Чехии участвовать в заседании СБ ООН по Белгороду
Сюжет:

В Киеве заявили о «попавшем в ловушку» Зеленском из-за плана по мобилизации

Депутат рады Дубинский: киевские власти попали в ловушку из-за плана по мобилизации
0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Офис президента Украины Владимира Зеленского «попал в ловушку» из-за нового законопроекта об ужесточении мобилизации. Об этом заявил 31 декабря депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся сейчас в киевском СИЗО по подозрению в госизмене.

«Как я и прогнозировал, власти попали в ловушку, которую пытались поставить [главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию] Залужному, переведя на него ответственность за мобилизацию», — написал он в своем Telegram-канале.

Как отмечает Дубинский, опубликованный законопроект привел к шквалу критики в сторону украинского правительства и военного руководства страны. По его словам, против документа выступили даже «ситуативные партнеры власти». В итоге становится очевидно, что украинское общество не готово повышать ставки за счет массового призыва.

«С одной стороны, жесткая мобилизация необходима, чтобы побудить США и ЕС выделить деньги вопреки провалу контрнаступления; с другой стороны, план продемонстрировать готовность к жесткой мобилизации разбился об настроения общества и нежелание депутатов за него голосовать (их просто растерзает толпа)», — объяснил депутат затруднительную для Зеленского ситуацию.

Со страхом и сомнениями: на Западе не уверены в дальнейшем будущем Украины
Президент Франции намекнул на усталость США и ЕС от российско-украинского конфликта

25 декабря украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. При этом украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

Затем руководство партии «Слуга народа» посоветовало депутатам Верховной рады не комментировать проект о мобилизации на Украине. По словам одного депутата, законопроект вызывает опасение у многих и он сам также переживает из-за него за личную безопасность.

Тогда же депутат Дубинский высказал мнение, что законопроект о мобилизации создавался как попытка угодить Западу, чтобы получить дополнительную помощь. Такие меры со стороны киевской администрации должны показать, что страна делает всё возможное для продолжения борьбы и заслуживает помощи, добавил он.

При этом 26 декабря главком ВСУ Залужный опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского о числе мобилизуемых в стране. Украинский лидер же заявлял, что генштаб и главком предложили ему мобилизовать 450–500 тыс. человек. Комментируя эти слова, Залужный в эфире телеканала «Рада» заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей, которых хотят призвать на военную службу.

Мобилизация на Украине проходит на фоне сообщений о растущих разногласиях между Залужным и Зеленским. Так, 22 декабря экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Зеленского могут сместить и расстрелять по приказу Залужного. Он предположил, что в январе или феврале на Украине произойдет переворот.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023