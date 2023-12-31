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Врач дал рекомендации по безопасному пребыванию на морозе

Врач Тяжельников: чувствовать себя комфортно на морозе можно не более часа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Чтобы находиться на холоде без вреда для здоровья, нужно быть одетым надлежащим образом и помнить, что со временем любая одежда пропускает холод. Первый симптом того, что человек замерз, — дрожь, рассказал 31 декабря главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в новогоднюю ночь в столице похолодает до –14, а январские каникулы пройдут в режиме настоящей русской зимы.

«Количество времени, которое человек может находиться на морозе без опасности для здоровья, зависит от того, как человек одет. В среднем, при условии надлежащей одежды, можно чувствовать себя комфортно не более часа в зависимости от индивидуальной переносимости. Любая одежда со временем начинает пропускать холод, кроме того, человек дышит холодным воздухом и теряет тепло», — объяснил он в беседе с «РИА Новости».

Объясняя правила подбора одежды для длительного пребывания на морозе, Тяжельников указал на важность многослойности и натуральности. Белье стоит выбирать из хлопка, который лучше удерживает тепло. Дополнительный утепляющий слой можно создать из термобелья или кальсон. Для длительной прогулки нужны теплые носки и обувь на толстой подошве, можно добавить специальные согревающие стельки.

«Самое время надеть теплый свитер или хорошо удерживающую тепло одежду для зимнего спорта. Обязательно должен быть головной убор, закрывающий уши, теплые варежки или шерстяные перчатки, шарф», — добавил врач.

Если в какой-то момент пребывания на холоде появляется дрожь, это сигнал того, что человек замерз. По словам Тяжельникова, организм реагирует на холод сужением периферических сосудов, кровоток органов усиливается. Появляется дрожь, с помощью которой выделяется тепло. Значит, пора согреться.

«Если поблизости нет теплого помещения, где можно согреться, нужно постараться дольше сохранить тепло: дышать носом, так как воздух, проходя через нос, согревается. Старайтесь активно двигаться, чтобы организм выделил дополнительную энергию, но при этом важно не переусердствовать, чтобы не вспотеть, иначе замерзнете еще больше», — предупредил он.

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21 декабря главный врач «ИНВИТРО-ЮГ» Светлана Ворожбит рассказала о важности многослойной одежды зимой для поддержания нормальной температуры тела. При этом резкий перепад температур также чреват последствиями, отметила она.

19 декабря педиатр рассказала, как уберечь ребенка от переохлаждения. Среди наиболее распространенных ошибок, которые допускают родители, собирая малыша на улицу, врач назвала следующие: кутают ребенка, он потеет, после чего наступает переохлаждение, одевают одежду не по размеру — тесную или, наоборот, свободную, не учитывают погодные условия и другие.

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