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Венесуэла заявила о продолжении развертывания армии из-за судна Британии у Гайаны
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Совет ЕС впервые в истории утвердил «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии
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Гладков рассказал о прибытии в Белгород полпреда в ЦФО Игоря Щеголева
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Синоптики предупредили москвичей о сильной гололедице и похолодании 31 декабря
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В Сирии шииты атаковали две военные базы США
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Зеленский вновь соврал об отсутствии территориальных потерь у Украины в этом году
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Сербская оппозиция решила прекратить ежедневные митинги у избиркома
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Небензя обвинил Запад в совершаемых Киевом преступлениях
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Диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова умерла в возрасте 82 лет
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Гладков сообщил об увеличении числа погибших в результате атаки по Белгороду до 21
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В Харькове сообщили о более шести взрывах в центре города
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Номинированный дважды на «Оскар» актер Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет

Предновогодний концерт "Арии"

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