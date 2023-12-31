Минобороны заявило о подготовке к дежурству в праздники около 20 тыс. военных ПВО-ПРО
Около 20 тыс. военнослужащих противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) будут нести боевое дежурство в новогодние праздники. Об этом 31 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Всего за период новогодних праздников и выходных дней к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне будут задействованы около 20 тысяч военнослужащих объединения ПВО-ПРО Воздушно-космических сил», — цитирует «РИА Новости» заявление ведомства.
Отмечается, что в саму новогоднюю ночь на дежурство заступят более 1,8 тыс. военнослужащих. В минобороны также отметили, что все подготовительные мероприятия, которые были запланированы на уходящий год, первая армия ПВО-ПРО выполнила.
Ранее, 30 декабря, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин узнал, как проходит боевое дежурство российских военнослужащих на Новый год — это будет обычный рабочий день и рабочая ночь. Однако всем бойцам на передовой, до которых не доедет полевая кухня, передадут праздничные сухпайки. Всё для того, чтобы как-то скрасить дежурство и подарить атмосферу праздника.
29 декабря Минобороны показало, как российские военнослужащие как украшают места проживания в прифронтовой зоне и цеха рембата. Бойцы группировки украсили блиндажи и землянки праздничными гирляндами, установили елки, развесили полученные от школьников и студентов праздничные открытки и поздравительные письма, чтобы почувствовать праздничное настроение.