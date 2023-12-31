Реклама
Прямой эфир
Мир
Венесуэла заявила о продолжении развертывания армии из-за судна Британии у Гайаны
Спорт
Конор Макгрегор пообещал анонсировать первый с 2021 года бой в новогоднюю ночь
Мир
Полянский назвал трусостью нежелание Чехии участвовать в заседании СБ ООН по Белгороду
Мир
Совет ЕС впервые в истории утвердил «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии
Общество
Гладков рассказал о прибытии в Белгород полпреда в ЦФО Игоря Щеголева
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильной гололедице и похолодании 31 декабря
Мир
В Сирии шииты атаковали две военные базы США
Мир
Зеленский вновь соврал об отсутствии территориальных потерь у Украины в этом году
Мир
Сербская оппозиция решила прекратить ежедневные митинги у избиркома
Мир
Небензя обвинил Запад в совершаемых Киевом преступлениях
Общество
Диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова умерла в возрасте 82 лет
Общество
Гладков сообщил об увеличении числа погибших в результате атаки по Белгороду до 21
Мир
Нетаньяху спрогнозировал еще несколько месяцев войны с ХАМАС
Мир
В Харькове сообщили о более шести взрывах в центре города
Мир
Номинированный дважды на «Оскар» актер Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет
Сюжет:

Гладков: в результате обстрела в Белгороде погибли 18 взрослых и 3 детей

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших в результате террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду увеличилось до 21 человека, из которых 18 взрослых и трое детей. Об этом сообщил ночью в воскресенье, 31 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находятся 30 человек. У 63 пострадавших — состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек», — написал он в своем Telegram-канале.

Работа по оценке ущерба, ликвидации последствий и уборке продолжается, добавил губернатор. Город условно поделен на секторы, за каждым из которых закреплены ответственные заместители мэра.

«Основные задачи на текущий момент — уборка, обеспечение сохранности поврежденных транспортных средств до перемещения на общую стоянку, закрытие тепловых контуров поврежденных объектов, актирование повреждений, организация доставки жителей в ПВР (пункты временного размещения. — Ред.)», — подчеркнул он, добавив, что по всем вопросам можно звонить по телефонам «112» и «122».

Атака на Белгород: ВСУ обстреляли гражданские объекты в центре города
Погибло более 10 человек, еще более 100 пострадали, в том числе дети

ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла. По поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша совершенную атаку ВСУ на Белгород призвали осудить, назвав неприемлемыми удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам.

В ночь на 31 декабря по запросу России состоялось внеплановое заседание СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным, по факту, это «преднамеренный акт терроризма, направленный на мирных граждан». Также он добавил, что Запад является соучастником совершаемых киевским режимом преступлений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023