Гладков: в результате обстрела в Белгороде погибли 18 взрослых и 3 детей
Число погибших в результате террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду увеличилось до 21 человека, из которых 18 взрослых и трое детей. Об этом сообщил ночью в воскресенье, 31 декабря, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое — это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находятся 30 человек. У 63 пострадавших — состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек», — написал он в своем Telegram-канале.
Работа по оценке ущерба, ликвидации последствий и уборке продолжается, добавил губернатор. Город условно поделен на секторы, за каждым из которых закреплены ответственные заместители мэра.
«Основные задачи на текущий момент — уборка, обеспечение сохранности поврежденных транспортных средств до перемещения на общую стоянку, закрытие тепловых контуров поврежденных объектов, актирование повреждений, организация доставки жителей в ПВР (пункты временного размещения. — Ред.)», — подчеркнул он, добавив, что по всем вопросам можно звонить по телефонам «112» и «122».
ВСУ ударили по центру Белгорода днем в субботу, 30 декабря. В Минобороны указали, что атаки осуществились ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.
«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла. По поручению президента РФ Владимира Путина на место происшествия вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.
В офисе генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша совершенную атаку ВСУ на Белгород призвали осудить, назвав неприемлемыми удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам.
В ночь на 31 декабря по запросу России состоялось внеплановое заседание СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. Постоянный представитель России при организации Василий Небензя заявил, что удар ВСУ по городу был заранее спланированным и тщательно подготовленным, по факту, это «преднамеренный акт терроризма, направленный на мирных граждан». Также он добавил, что Запад является соучастником совершаемых киевским режимом преступлений.