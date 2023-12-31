Реклама
Прямой эфир
Мир
Венесуэла заявила о продолжении развертывания армии из-за судна Британии у Гайаны
Спорт
Конор Макгрегор пообещал анонсировать первый с 2021 года бой в новогоднюю ночь
Мир
Полянский назвал трусостью нежелание Чехии участвовать в заседании СБ ООН по Белгороду
Мир
Совет ЕС впервые в истории утвердил «частичный Шенген» для Румынии и Болгарии
Общество
Гладков рассказал о прибытии в Белгород полпреда в ЦФО Игоря Щеголева
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильной гололедице и похолодании 31 декабря
Мир
В Сирии шииты атаковали две военные базы США
Мир
Зеленский вновь соврал об отсутствии территориальных потерь у Украины в этом году
Мир
Сербская оппозиция решила прекратить ежедневные митинги у избиркома
Мир
Небензя обвинил Запад в совершаемых Киевом преступлениях
Общество
Диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова умерла в возрасте 82 лет
Общество
Гладков сообщил об увеличении числа погибших в результате атаки по Белгороду до 21
Мир
Нетаньяху спрогнозировал еще несколько месяцев войны с ХАМАС
Мир
В Харькове сообщили о более шести взрывах в центре города
Мир
Номинированный дважды на «Оскар» актер Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет
Сюжет:

Артисты поздравили с Новым годом российских бойцов в зоне СВО

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Александр Маршал, Эдгард Запашный, Валерий Кипелов и многие другие записали видеообращения к российским военнослужащим в преддверии Нового года. Их поздравления 31 декабря представило Минобороны России.

«Дорогие мои друзья, братья, от чистого сердца, от всей души хочу поздравить вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Всех вас, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, крепко обнимаю и желаю вам вернуться домой только живыми и только с победой! С Новым годом, дорогие друзья!» — обратился к военнослужащим народный артист РФ Александр Маршал.

«Дорогие наши ребята, защитники нашей родины! Мы, группа «Кипелов», поздравляем всех вас с наступающим, 2024 годом, и хотим пожелать счастья, здоровья, удачи в вашем нелегком ратном труде. Чтобы все вы вернулись домой живыми и здоровыми, с победой. С наступающим вас Новым годом!» — поздравили бойцов заслуженный артист РФ Валерий Кипелов и одноименная группа.

Обратился к российским военным и народный артист РФ Эдгард Запашный. Он пожелал бойцам стойкости духа, выдержки и удачи, а также крепкого здоровья и успехов.

«Пусть этот год будет для вас годом новых достижений и новых побед. Возвращайтесь с честью и гордостью. И пусть в вашей жизни будет много радости, счастья и любви. Желаю вам мирного нового года. А также скорейшей встречи с вашими близкими и родными», — пожелал российским военным в Новом году народный артист РФ Эдгард Запашный.

Народные и заслуженные артисты Российской Федерации, известные актеры театра и кино, ведущие и военные корреспонденты центральных телеканалов поздравили российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, с наступающим Новым годом. Поздравления опубликованы на официальном сайте Минобороны России.

Всего в новогодней акции приняли участие более 50 звезд российской эстрады, театра, кино и телевидения.

Повестка под елку: новый закон о мобилизации может склонить Украину к миру
Власти хотят призывать инвалидов, молодежь и беженцев

29 декабря военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении приступили к подготовке мест проживания в прифронтовой зоне и на линии боевого соприкосновения к празднованию Нового года и Рождества. Бойцы группировки украсили блиндажи и землянки праздничными гирляндами, установили елки, развесили полученные от школьников и студентов праздничные открытки и поздравительные письма.

30 декабря корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал, как в постоянных местах дислокации Вооруженных сил РФ повара готовятся к Новому году, а бойцам на передовую — туда, куда не доедет полевая кухня — передадут особые праздничные сухпайки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023