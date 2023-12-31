Артисты поздравили с Новым годом российских бойцов в зоне СВО

Александр Маршал, Эдгард Запашный, Валерий Кипелов и многие другие записали видеообращения к российским военнослужащим в преддверии Нового года. Их поздравления 31 декабря представило Минобороны России.

«Дорогие мои друзья, братья, от чистого сердца, от всей души хочу поздравить вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Всех вас, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции, крепко обнимаю и желаю вам вернуться домой только живыми и только с победой! С Новым годом, дорогие друзья!» — обратился к военнослужащим народный артист РФ Александр Маршал.

«Дорогие наши ребята, защитники нашей родины! Мы, группа «Кипелов», поздравляем всех вас с наступающим, 2024 годом, и хотим пожелать счастья, здоровья, удачи в вашем нелегком ратном труде. Чтобы все вы вернулись домой живыми и здоровыми, с победой. С наступающим вас Новым годом!» — поздравили бойцов заслуженный артист РФ Валерий Кипелов и одноименная группа.

Обратился к российским военным и народный артист РФ Эдгард Запашный. Он пожелал бойцам стойкости духа, выдержки и удачи, а также крепкого здоровья и успехов.

«Пусть этот год будет для вас годом новых достижений и новых побед. Возвращайтесь с честью и гордостью. И пусть в вашей жизни будет много радости, счастья и любви. Желаю вам мирного нового года. А также скорейшей встречи с вашими близкими и родными», — пожелал российским военным в Новом году народный артист РФ Эдгард Запашный.

Народные и заслуженные артисты Российской Федерации, известные актеры театра и кино, ведущие и военные корреспонденты центральных телеканалов поздравили российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, с наступающим Новым годом. Поздравления опубликованы на официальном сайте Минобороны России.

Всего в новогодней акции приняли участие более 50 звезд российской эстрады, театра, кино и телевидения.

29 декабря военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО) на краснолиманском направлении приступили к подготовке мест проживания в прифронтовой зоне и на линии боевого соприкосновения к празднованию Нового года и Рождества. Бойцы группировки украсили блиндажи и землянки праздничными гирляндами, установили елки, развесили полученные от школьников и студентов праздничные открытки и поздравительные письма.

30 декабря корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал, как в постоянных местах дислокации Вооруженных сил РФ повара готовятся к Новому году, а бойцам на передовую — туда, куда не доедет полевая кухня — передадут особые праздничные сухпайки.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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