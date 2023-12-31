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Синоптики предупредили москвичей о сильной гололедице и похолодании 31 декабря

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Облачно, небольшие осадки в виде мокрого снега, сильная гололедица и до 0 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 31 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне 0…+2 градуса. К вечеру ожидается понижение температуры до –5 градусов, а ночью — до –13.

В Московской области днем прогнозируют от –3 до +2 градусов. Вечером похолодает до –6, ночью — до –16.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 735 мм ртутного столба.

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Ранее, 28 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что после оттепели в пятницу и субботу в Москве в новогоднюю ночь ожидается резкое похолодание без осадков, температура воздуха составит от –9 до –14 градусов. Кроме того, он отметил, что первый январский день «будет солнечным» с температурой до –12 градусов.

Также 28 декабря главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что уже с 31 декабря температура в Москве и Московской области начнет понижаться. Если в конце года, 30 декабря, температура воздуха будет градусов на 5–6 выше климатической нормы, то уже 2 января она будет градусов на 5–7 ниже климатической нормы, добавила синоптик. А в начале января возможны морозы до –20 градусов.

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