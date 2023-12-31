Крупные российские силы контратаковали с нескольких направлений, тесня украинские бригады в Запорожской области, пишет обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Худшим исходом для Украины был бы российский прорыв на юге, который мог бы вынудить командование южным направлением отвести войска, возможно, полностью, на их первоначальные летние рубежи», — пишет он в материале от 29 декабря.

Он отмечает, что преимущество русских в обилии артиллерийских боеприпасов и контроле над воздухом. Тогда как в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше нет лучшей 47-й механизированной бригады с ее боевыми машинами М-2 американского производства. К тому же у Киева недостаточно новых бригад, чтобы компенсировать прежний урон.

Экс поясняет, что в прошлом месяце 47-я бригада была передислоцирована на восток Украины для усиления гарнизона в Авдеевке. Теперь она уже 10 недель подвергается «безжалостной атаке российских военных». Экс завершает статью риторическим вопросом, хватит ли ВСУ боевой мощи, чтобы справиться с российскими войсками.

29 обозреватель Forbes Дэвид Экс написал, что украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не могут сбивать российские бомбардировщики Ту-22М3. Он отметил, что украинская С-200 могла бы поразить бомбардировщик, только если бы он подлетел достаточно близко или сама батарея находилась далеко впереди.

30 декабря отставной генерал украинской армии Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой» заявил, что Россия превосходит Украину в производстве вооружений, в особенности крылатых ракет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.