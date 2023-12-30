Диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова умерла в возрасте 82 лет

На 83-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, диктор Центрального телевидения СССР Галина Зименкова. Об этом сообщил Первый канал в субботу, 30 декабря.

«Ее знали и любили миллионы зрителей в нашей стране. По профессии актриса и режиссер, она всю жизнь посвятила телевидению. <...> Ее голос навсегда останется одним из символов эпохи», — сказано на сайте.

Зименкова вела такие популярные у российского зрителя передачи, как программа «Время», праздничные «Голубые огоньки», «Подмосковные встречи» и «Пусть всегда будет солнце».

Во время своего пребывания в Японии она обучала студентов русскому языку, а в годы жизни в Москве — работала с молодыми журналистами, делилась навыками развития техники речи, учила правильно находиться в кадре.

Как рассказал ведущий Первого канала и продюсер Дмитрий Борисов в своем Telegram-канале, Зименкова скончалась в реабилитационном центре после долгой и тяжелой болезни. По его словам, судьба у артистки была сложной: ее сын умер, не сумев избавиться от зависимости, в борьбе с которой ему безуспешно помогала мать. Борисов рассказал, что женщина в последние годы жизни осталась почти в одиночестве.

«Прощание состоится 2 января в 11:00 в Храме на Фестивальной улице, 6с1», — проинформировал Борисов.