Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-журналист NYT заявил о поддержке НАТО ударов ВСУ по мирным жителям
Политика
Россия призвала все международные структуры осудить теракт ВСУ в Белгороде
Политика
В Совфеде назвали военным преступлением обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Происшествия
Число погибших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ возросло до 14
Общество
Гладков доложил об обстановке в Белгороде Путину и Мишустину
Происшествия
В Дагестане пять человек пострадали в результате хлопка газа в жилом доме
Политика
Захарова заявила, что за терактом ВСУ в Белгороде стоят Британия и США
Армия
В МО РФ заявили об ударе Украины по Белгороду ракетами «Ольха» в кассетном снаряжении
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Мир
В офисе Зеленского заявили об отказе от любых переговоров с Россией
Мир
Генерал ВСУ признал превосходство России в производстве крылатых ракет
Общество
Военный эксперт назвал удар ВСУ по Белгороду «зловещим терроризмом»
Мир
Наемник из США заявил о невозможности высунуться из окопа из-за атак ВС РФ
Политика
В Совфеде назвали преступной провокацией обстрел Белгорода со стороны ВСУ
Общество
Суд арестовал обвиняемого в убийстве отца журналиста Легойды

Номинированный дважды на «Оскар» актер Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет

0
Фото: Global Look Press/Ferdaus Shamim
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский актер Том Уилкинсон, номинированный дважды за свою карьеру на премию «Оскар», ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом 30 декабря сообщает Sky News, ссылаясь на его родственников.

Телеканал уточняет, что актерская карьера Уилкинсона длилась почти 50 лет. За это время получил премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном фильме «Мужской стриптиз» 1997 года.

Уилкинсон также известен по своим ролям в таких кинокартинах, как «Влюбленный Шекспир» 1998-го и «Бэтмен. Начало» 2005-го. Актер также получил «Золотой глобус» и «Эмми» как лучший актер второго плана за роль Бенджамина Франклина в сериале телеканала HBO 2008 года «Джон Адамс».

За свою карьеру он был дважды выдвинут на премию «Оскар». Актер был номинирован за роли в криминальной драме «В спальне» 2001 года и юридическом триллере «Майкл Клейтон» 2007 года.

Уилкинсон родился 12 декабря 1948 году в Лидсе (Западный Йоркшир, Великобритания). В детстве его семья переехала в Канаду, однако позже он вернулся. Свою актерскую карьеру он начал еще в 1970-х годах. Первым крупным проектом для него стала роль в политическом сериале «Первый среди равных» в 1986-м.

Кроме того, в 2005 году Уилкинсон был награжден орденом Британской империи за вклад в развитие драматического искусства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023