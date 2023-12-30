Номинированный дважды на «Оскар» актер Том Уилкинсон умер в возрасте 75 лет
Британский актер Том Уилкинсон, номинированный дважды за свою карьеру на премию «Оскар», ушел из жизни в возрасте 75 лет. Об этом 30 декабря сообщает Sky News, ссылаясь на его родственников.
Телеканал уточняет, что актерская карьера Уилкинсона длилась почти 50 лет. За это время получил премию Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA) за лучшую мужскую роль второго плана в комедийном фильме «Мужской стриптиз» 1997 года.
Уилкинсон также известен по своим ролям в таких кинокартинах, как «Влюбленный Шекспир» 1998-го и «Бэтмен. Начало» 2005-го. Актер также получил «Золотой глобус» и «Эмми» как лучший актер второго плана за роль Бенджамина Франклина в сериале телеканала HBO 2008 года «Джон Адамс».
За свою карьеру он был дважды выдвинут на премию «Оскар». Актер был номинирован за роли в криминальной драме «В спальне» 2001 года и юридическом триллере «Майкл Клейтон» 2007 года.
Уилкинсон родился 12 декабря 1948 году в Лидсе (Западный Йоркшир, Великобритания). В детстве его семья переехала в Канаду, однако позже он вернулся. Свою актерскую карьеру он начал еще в 1970-х годах. Первым крупным проектом для него стала роль в политическом сериале «Первый среди равных» в 1986-м.
Кроме того, в 2005 году Уилкинсон был награжден орденом Британской империи за вклад в развитие драматического искусства.