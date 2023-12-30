Политолог назвал удар ВСУ по Белгороду военным терактом

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду является военным терактом. Об этом 30 декабря заявил в беседе с «Известиями» политолог и доцент кафедры политологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Это военный теракт. Украина, по сути, называя это военным успехом, как раз и признает, что она ведет против России террористическую войну. Ни больше, ни меньше. А террористическая война — это война против мирных людей, против социальных структур, больниц, школ», — подчеркнул политолог.

Перенджиев отметил, что действия украинской стороны являются очередным доказательством того, что киевский режим — это «режим террористический».

По его мнению, ВСУ переходят к подобным действиям на фоне провалов и отсутствия каких-либо положительных результатов на линии боевого столкновения. Как уточнил политолог, чем дальше будут продвигаться российские войска, тем активнее Украина будет считать для себя приоритетным направление терроризма, называя это «военным успехом».

Ранее в этот день ВСУ нанесли удар по территории Белгорода. По последним данным, погибли 12 взрослых и два ребенка, еще 108 человек пострадали в результате обстрела города, сообщили в Минобороны. В ведомстве указали, что удары осуществлялись ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.

Очевидцы рассказали, что обстановка в городе сейчас тихая. Люди, которым пришлось прятаться в подвале во время прилетов, уже вышли на улицу. По их словам, ВСУ ударили прямо по центральной площади у городской елки. Центр города сейчас перекрыт, везде натянуты ленты. Последствия атаки устраняются.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил «Известиям», что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Белгородской области, которая подверглась обстрелу со стороны украинских военных.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.