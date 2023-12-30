Нового худрука назначили в Воронежском камерном театре
Актера драмтеатра и кино Сергея Карпова назначили художественным руководителем Воронежского камерного театра. Он сменил уволенного в ноябре 2023 года Михаила Бычкова.
«Основная задача — сохранение репертуара, сохранение труппы и продолжение традиций камерного театра. Пока ничего меняться не будет. А что менять? Там хороший репертуар. Насчет патриотических постановок будем думать потом», — сказал Карпов, его цитату приводит ИА «Абирег».
По словам новоиспеченного худрука, сперва ему нужно вплотную ознакомиться с деятельностью театра: его планами и договоренностями с режиссерами.
Сергею Карпову 68 лет. С 1976 года он служил в Воронежском академическом театре драмы имени Алексея Кольцова в качестве актера. С 2011 по 2021 год занимал кресло директора Дворца творчества детей и молодежи, а после был назначен и.о. ректора Воронежского государственного института искусств.