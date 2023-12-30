Новый футбольный манеж ввели в эксплуатацию в Брянске
В Бежицком районе Брянска ввели в эксплуатацию новый крытый футбольный манеж. Церемония открытия состоялась 28 декабря, сообщает облдума.
Манеж возвели на улице Кромской для спортшколы «Динамо–Брянск». Строительство велось в рамках проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография»
«Помимо здания крытого манежа здесь есть все необходимые вспомогательные помещения, закуплены современные спортивное оборудование, инвентарь, мебель. Мощность объекта составляет 40 человек в смену», — говорится в сообщении.
Как уточняет NASHBRYANSK.RU, стоимость строительства составила более 400 млн рублей. Заказчиком выступило региональное управление капстроительства.
В тот же день в Брянске состоялось официальное открытие Славянского моста. Длина четырехполосной переправы через реку Десну составляет 270 м. Инженерное сооружение соединит новую дорогу — защитную дамбу «Брянск-I – Брянск-II» и три района — Советский, Фокинский и Володарский.