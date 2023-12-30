Более 540 млн рублей направят на жилье для детей-сирот в Орловской области
В Орловской области в 2024 году намерены выделить на приобретение жилья для детей-сирот более 540 млн рублей. Об этом сообщает региональная прокуратура.
«Совместными с органами власти региона мерами удалось добиться увеличения финансирования мероприятий на приобретение жилья для лиц этой категории. На 2024 год на эти цели запланировано свыше 540 млн рублей», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Как уточняет InfoOrel.ru, в 2023-м жильем обеспечили более 240 человек из числа детей сирот. Из них 37 воспользовались жилищными сертификатами.
Люди, обратившиеся за сертификатом в этом году, сохранят право на его получение в 2024-м на прежних условиях.
12 декабря сообщалось, что в Знаменске Астраханской области достроят дом, квартиры в котором предназначены для детей-сирот. Возводить здание начали еще в 2014 году.