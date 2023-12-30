Политолог назвал атаку ВСУ на Белгород «расчеловечиванием» Украины

Удары Украины по мирному населению Белгорода говорят о расчеловечивании украинского народа. Об этом 30 декабря в беседе с «Известиями» заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, указав, что данный процесс в стране начался уже давно.

«Необходимо подчеркнуть, что на Украине даже не в последние годы, а в последние десятилетия, к сожалению, происходит расчеловечивание людей в отношении россиян. Это началось даже не в 2014-м, а значительно раньше, и цинично, намеренно в массовое сознание внедрялись человеконенавистнические идеи — по сути, нацистские и фашистские идеи», — сказал он.

Политолог констатировал, что определенные слои украинского населения и общества сейчас буквально одурманены нацистскими идеями. При этом в России в отношении украинцев ничего подобного не наблюдается.

«В России вообще нет подобного рода настроений даже в маргинальной части общества. А на Украине это практически генеральная линия, которая поощряется государством и дает вот такие плоды», — сказал он.

Что касается ударов по Белгороду, то они абсолютно бессмысленны с военной точки зрения и являются для Киева кощунственной частью информационно-психологической войны, тем более на фоне провалов на линии фронта.

«Украина, конечно, проиграла на поле боя. Но необходимо каким-то образом переключать внимание своего общества. Необходимо изменять повестку и с западным обществом», — предположил он.

Ранее 30 декабря в Минобороны РФ сообщили, что Украина предприняла попытку неизбирательного удара по Белгороду двумя ракетами «Ольха» в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Большая часть снарядов была перехвачена, однако несколько из них, а также кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу.

Первым об обстреле центра Белгорода украинскими боевиками сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он указал, что было зафиксировано попадание в жилой сектор. По последним данным от МЧС РФ, при атаке погибли 12 взрослых и два ребенка, пострадали 108 человек.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.

О ситуации в регионе на фоне обстрелов было доложено президенту России Владимиру Путину. Как рассказал журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, по поручению главы государства туда вылетела бригада Минздрава во главе с Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Военный политолог Андрей Кошкин указал в беседе с «Известиями», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали мирное население Белгорода. По его словам, в связи с провалом украинского контрнаступления ВСУ перешли к стратегической обороне и террористическим ударам по территории РФ.