Пять человек спасли при пожаре в пятиэтажке в Астрахани
В Трусовском районе Астрахани при пожаре в пятиэтажном многоквартирном доме спасены пять человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел утром 30 декабря на улице Димитрова. К моменту прибытия спасателей из окон подъезда на пятом этаже шел густой дым.
«Было принято решение эвакуировать жильцов из данного крыла здания, так как задымленная зона представляла собой прямую опасность здоровью человека. Продукты горения уже проникали в квартиры», — рассказал командир отделения Валентин Курдюков.
Так, из двух квартир были эвакуированы пять человек, в том числе двое детей. Как уточняет «Астрахань 24», так как это было утро выходного дня, еще не все жильцы проснулись и знали о пожаре.
Площадь возгорания составила 15 кв. м. Предварительной причиной пожара в МЧС называют аварийный режим работы в электросетях, в том числе короткое замыкание. На месте работали восемь человек личного состава и три единицы техники.