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Проект нового моста через реку Воронеж в Липецке разработают в 2024 году

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В Липецке в 2024 году намерены разработать проект и начать строительство третьего моста через реку Воронеж. Об этом GOROD48 сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры мэрии.

«Проектно-сметная документация нового моста с заключением госэкспертизы должна быть готова к концу первого полугодия следующего года. Во втором полугодии предполагается начало строительства», — рассказали в департаменте.

Ожидается, что новый мост будет четырехполосным с двумя трамвайными ветками.

Как уточняет GOROD48, строительство третьего моста через реку Воронеж 21 декабря анонсировала мэр Евгения Уваркина. Он будет расположен рядом с Октябрьским мостом и предназначен для движения трамваев.

Решение о возведении переправы принято в связи с невозможностью провести на Октябрьском мосту реконструкцию трамвайной сети. Работы не позволяет провести техническое состояние объекта.

Судьба Октябрьского моста будет решена после завершения возведения новой переправы. Возможно, его сохранят для движения автомобилей и пешеходов.

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