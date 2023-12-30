Еще 25 машин получили медучреждения Рязанской области
В Рязанскую область прибыли 25 новых автомобилей «Лада Гранта». Их распределили между больницами и фельдшерско-акушерскими пунктами, сообщил 29 декабря губернатор Павел Малков.
«На днях получили новые машины скорой помощи, а сегодня — автомобили для районных больниц и фельдшерско-акушерских пунктов. 25 машин «Лада Гранта» отправятся в 11 районов области», — рассказал Малков.
Машины предназначены для транспортировки пациентов и выездов медиков на дом к больным, пишет 62INFO.ru. Обновление автопарка проводится при федеральной поддержке и в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Как уточняет РИА «7 новостей», на этой неделе на городскую станцию скорой помощи Рязани поступили 14 новых машин на базе «Газели». Они оснащены всем необходимым медицинским оборудованием.