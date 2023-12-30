Более 3 тыс. нарушений ПДД выявили за сутки на дорогах Ульяновской области
На дорогах Ульяновской области за минувшие сутки зафиксировано более 3 тыс. нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает ulpravda.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
«Выявлено 3221 нарушение правил дорожного движения (в том числе с использованием технических средств фотофиксации), из них 2240 нарушений скоростного режима», — говорится в сообщении.
За выезд на встречку к ответственности привлечены девять человек, за нечитаемые номера — еще 25, за непредоставление преимущества в движении пешеходам — три водителя. За вождение в состоянии опьянения задержаны три автомобилиста. Кроме того, за нарушения ПДД привлечены четыре водителя общественного транспорта и один пешеход.
Ранее в декабре эксперты назвали самые частые причины штрафов за нарушение ПДД в 2023 году. Первое место заняло превышение скорости (33%).