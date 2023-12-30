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18-летний россиянин задержан в Таиланде по подозрению в убийстве матери

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Фото: Phuket Tourist Police
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18-летнего гражданина России задержали на острове Пхукет в Таиланде по подозрению в убийстве собственной матери. Как отмечает 30 декабря портал Phuket News, полиция считает его психически неуравновешенным.

Женщина была обнаружена накануне вечером в своей квартире в одном из кондоминиумов района Тхаланг с ножевой раной на горле. Прибывшие по вызову персонала полицейские и спасатели немедленно доставили ее в ближайшую больницу, однако спасти 46-летнюю россиянку не удалось. В квартире был также найден нож со следами крови.

Соседи погибшей, допрошенные как свидетели, сообщили, что ее сын быстро уехал из дома на автомобиле Nissan Almera серого цвета. Полиция заметила припаркованную машину с молодым человеком внутри вечером в тот же день.

В участке юноша «письменно признал, что зарезал мать ножом», однако не стал разговаривать с офицерами полиции, даже когда ему предоставили переводчика с русского языка. Те пришли к выводу, что россиянин, скорее всего, страдает психическим заболеванием и ему нужна помощь врача. Пока его действия квалифицируются как покушение на убийство, сообщает портал, так как его мать была обнаружена живой и умерла от ран позже, уже в больнице, куда ее доставили экстренные службы.

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В причастности к трагедии подозревают бывшего мужа модели

До этого, 28 ноября, турецкие СМИ сообщили, что в Бодруме на обрывистом склоне нашли мертвыми россиянок — мать и дочь. Их тела были завернуты в простыни и связаны веревкой. На следующий день сообщалось, что в убийстве подозревается гражданин Литвы Андрей Кушлевич — бывший муж убитой, который находится в базе розыска МВД РФ по уголовной статье. Источник из близкого окружения погибшей сообщил «Известиям», что экс-супруг убитой перед трагедией угрожал ей расправой.

29 ноября полиция Турции подтвердила, что Кушлевич является подозреваемым в убийстве двух россиянок и уже покинул страну. Возбуждено уголовное дело.

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