Новый детский сад на 224 места открылся в одном из микрорайонов Рязани
В микрорайоне Кальное в Рязани открылся новый детский сад № 40, рассчитанный на 224 воспитанника. Об этом сообщает городская администрация.
В трехэтажном здании обустроили помещения для 10 групп, в том числе для трех ясельных. Также оборудованы кабинеты для творческих занятий, спортивный и музыкальный залы, медицинская комната и пищеблок, пишет РИА «7 новостей».
Детсад возвели в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Стоимость составила более 329 млн рублей, уточняет 62INFO.ru.
По словам губернатора Павла Малкова, в 2023 году в регионе сданы в эксплуатацию четыре дошкольных образовательных учреждения. В 2024-м планируется возвести не меньше.