В Сети опубликовано видео с моментом прилета одной из ракет по центру Белгорода. Город подвергся удару со стороны Вооруженных мил Украины (ВСУ) в субботу, 30 декабря.

На кадрах можно увидеть, как снаряд прилетел около здания, а люди начали убегать в другую сторону от места попадания.

Ранее в этот день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двоих детей при обстреле центра Белгорода ВСУ. По его данным, зафиксировано попадание в жилой сектор, также есть пострадавшие.

«Известия» показали кадры последствий удара по городу. На записи видны здания, общественный и личный транспорт, которые были повреждены обстрелом, в окнах выбиты стекла.

В МЧС России сообщили о том, что все пожары, возникшие после обстрела Белгорода ВСУ, ликвидированы. По данным ведомства, в результате удара по объектам гражданской инфраструктуры города в службу спасения поступила информация о 10 возгораниях, а также о погибших и раненых.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.