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Генерал ВСУ признал превосходство России в производстве крылатых ракет
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Опубликовано видео с моментом прилета одной из ракет по центру Белгорода
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На Алтае автобус насмерть сбил скатившегося на ледянке ребенка на дорогу
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Сотрудники МЧС ликвидировали все пожары в Белгороде после обстрела ВСУ
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На Украине сообщили о серии взрывов в городе Днепр
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Foreign Policy после российских ударов предрек ВСУ потерю новых территорий

Камера регистратора сняла момент прилета в Белгороде

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