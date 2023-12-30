Более 100 км инженерных сетей проложили в Липецкой области в 2023 году
В Липецкой области с начала 2023 года проложили 88,24 км сетей водоснабжения и 21,15 км сетей водоотведения, что стало рекордом для региона. Об этом сообщает областное правительство.
Работы прошли в Ельце, Усмани, Липецке, селах Грязинского, Добровского и Лебедянского районов. В основном строительство велось на улицах, где активно возводят новые жилые дома, пишет LipetskMedia.
Однако более всего труб проложили в Липецком районе. Так, на Косыревку и Кулешовку приходится 25 км новых сетей. При этом работы завершили на год раньше запланированного срока.
Как уточняет GOROD48, в целом доступ к центральному водоснабжению получили более 10 тыс. человек. Строительство велось в рамках федерального проекта «Жилье».
Также модернизация систем водоснабжения прошла в различных населенных пунктах по федеральному проекту «Чистая вода» и на средства областных субсидий.