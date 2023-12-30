В Тамбове расчистили 500-метровый участок русла реки Цна
В Тамбове в 2023 году стартовала расчистка реки Цна. Со дна поднято более 18 тыс. кубометров донного грунта, спецтехника прошла 500-метровый участок, сообщает региональное правительство.
В 2024-м работы пройдут на участке вдоль набережной и ниже по течению. В целом проект предусматривает расчистку 8,5 км русла реки до ноября 2025 года.
Как уточняет ИА «ОнлайнТамбов.ру», стоимость работ оценивается в 433 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».
По словам экспертов, расчистка русла позволит улучшить показатели гидрологического, экологического и санитарного состояния реки.