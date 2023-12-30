Власти Пскова приобрели почти полсотни квартир для детей-сирот в 2023 году
В Пскове в 2023 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретено 49 квартир. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, на сегодняшний день ключи от своего жилья получили 10 человек. Остальные смогут переехать после новогодних праздников, уточняет Псковское агентство информации.
«Также в Любятово пять малоэтажных домов по девять квартир введены в эксплуатацию. Данный опыт строительства домов мы позаимствовали у других регионов, так как на рынке не было достаточного количества квартир для покупки», — рассказал Елкин.
Сейчас идет процесс оформления необходимых документов. Ключи будут вручены после праздников, пишет Псковская лента новостей.
Отмечается, что в новых квартирах уже выполнена чистовая отделка и установлена сантехника.