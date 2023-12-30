«Известия» опубликовали кадры первых минут после обстрела центра Белгорода
«Известия» публикуют кадры из центра Белгорода после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). На видеозаписи 30 декабря видно, что в одном из мест начался пожар, валит черный дым.
На улицах множество осколков стекла. Есть погибшие. Прохожие спешат покинуть место происшествия.
Ранее 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Он отметил, что зафиксировано попадание в жилой сектор. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие.
В этот же день украинские боевики произвели обстрел сел Кистер и Борщево Погарского района Брянской области, выпустив по ним 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате атаки погиб ребенок 2014 года рождения.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне украинских обстрелов.