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«Известия» опубликовали кадры первых минут после обстрела центра Белгорода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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«Известия» публикуют кадры из центра Белгорода после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). На видеозаписи 30 декабря видно, что в одном из мест начался пожар, валит черный дым.

На улицах множество осколков стекла. Есть погибшие. Прохожие спешат покинуть место происшествия.

«Отряды самообороны — это желание не власти, это желание народа»
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — о готовности встретить врага, восстановлении жилья в регионе и проведении президентских выборов

Ранее 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Он отметил, что зафиксировано попадание в жилой сектор. По предварительной информации, есть двое погибших детей и пострадавшие.

В этот же день украинские боевики произвели обстрел сел Кистер и Борщево Погарского района Брянской области, выпустив по ним 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). В результате атаки погиб ребенок 2014 года рождения.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято из-за обострения ситуации в регионе на фоне украинских обстрелов.

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