Более 13 млн рублей выделили на проект нового центра самбо в Томске
В Томске в 2024 году планируют разработать проект строительства центра самбо. На эти цели предусмотрено 13,4 млн рублей, рассказал РИА «Томск» заместитель мэра по соцполитике Константин Чубенко.
«В 2024 году выделены деньги на подготовку проектно-сметной документации для строительства центра самбо в Томске. Там более 10 млн рублей из регионального бюджета и около 3,4 млн — из местного бюджета», — сообщил Чубенко.
По его словам, подобный центр необходим городу, поскольку все существующие площадки работают в приспособленных для тренировок помещениях. Также отсутствует место для проведения соревнований среди самбистов, единственное место для этого — спортцентр «Юпитер» с универсальными площадками.
Место под строительство центра самбо еще не определено. Решение планируется принять в ближайшее время.